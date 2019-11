Konservative ÖVP und Grüne verhandeln über Koalition

Sechs Wochen nach der Parlamentswahl und ausführlichen Sondierungsgesprächen hat Sebastian Kurz als Vorsitzende der Österreichischen Volkspartei (ÖVP) am Montag seine Bereitschaft angekündigt, in offizielle Koalitionsgespräche mit der Umweltpartei einzutreten. Die Grünen haben ihre Verhandlungsbereitschaft bereits am Vortag im Erweiterten Bundesvorstand beschlossen. Österreich steuert demnach auf eine türkis-grüne Bundesregierung zu.