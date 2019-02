In einem Brief an Oppositionsführer Jeremy Corbyn lehnte die britische Premierministerin Theresa May am Sonntag dessen zentrale Forderung nach einem Verbleib des gesamten Vereinigten Königreichs in einer Zollunion mit der EU ab.

May signalisierte aber Zugeständnisse und bot an, EU-Massnahmen zum Schutz der Umwelt und Arbeitnehmerrechten beizubehalten. Die Regierungschefin forderte «so bald wie möglich» weitere Gespräche mit der Labour-Partei.

Fünf Bedingungen

Corbyn hatte May in der vergangenen Woche fünf Bedingungen für die Zustimmung seiner Partei zu einem Austrittsabkommen gestellt. Neben dem Verbleib in einer Zollunion mit der EU verlangte er unter anderem eine direkte Anbindung des Landes an den gemeinsamen Binnenmarkt und eine Zusammenarbeit mit der EU beispielsweise bei Regulierungen der Industrie, Umweltschutz und der Sicherheitspolitik.