Im vergangenen November hatte das Königshaus hinnehmen müssen, dass auf den Filmfestspielen von Sevilla der Film «El Rey» (Der König) seine Premiere erlebte und zu einem Publikumsrenner avancierte. Es handelt sich um die über Crowdfunding finanzierte Filmversion des gleichnamigen düsteren Dramas aus der Feder des bekannten Schauspielers Alberto San Juan, uraufgeführt zwei Jahre zuvor. San Juan, welcher der linksalternativen, antimonarchistischen Gruppierung Podemos nahesteht, hat den Rahmen eines Kammerspiels beibehalten. Das einzige Szenenbild zeigt den alten Juan Carlos allein im Dunkel, nur von einem Scheinwerfer angestrahlt, auf einem thronartigen Sessel sitzend, heimgesucht von den Geistern seiner Vergangenheit.

Fast vier Jahrzehnte war er Staatsoberhaupt Spaniens, und an seinem Lebensabend muss er feststellen, dass von all den Dingen, denen er nachgejagt hat, nichts geblieben ist. Er ist alt, krank und einsam, sein Ruf ruiniert. Seine Frau Sofia, eine Urenkelin des letzten deutschen Kaisers, die ihm all die Jahre mit eiserner Disziplin zur Seite gestanden hat, lebt getrennt von ihm. All seine Frauengeschichten hat sie ertragen, solange diese ein Hofgeheimnis blieben, das deutet der Film an. Doch als Juan Carlos auf dem Höhepunkt der schweren Wirtschaftskrise 2012, begleitet von seiner deutschen Geliebten, auf einer Luxussafari einen Elefanten schoss, fing die bis dahin in Sachen Casa Real sehr zurückhaltende spanische Presse an, kritische Berichte über den notorischen Fremdgeher zu veröffentlichen.

Ruf nach der Republik wird lauter

Da er seine Geliebte nicht verlassen wollte, so wollen es die Hofberichterstatter wissen, wurde er von seinen drei Kindern zur Abdankung gedrängt. Die vielbetrogene Sofia aber ist heute den Umfragen zufolge das beliebteste Mitglied des Königshauses, was manche Kommentatoren als Beleg für das Ende der spanischen Machokultur sehen, die Don Juan stets als Vorbild feierte. Mittlerweile ist ein halbes Dutzend Juan-Carlos-Biografien erschienen, sämtliche Autoren gehen ungnädig mit ihm um.

Die Casa Real dürfte es gefreut haben, dass «El Rey» in der Berichterstattung über das Filmfestival von Sevilla nur eine untergeordnete Rolle spielte und anschliessend nur in einigen Programmkinos aufgeführt wurde. Doch nun kam die Nachricht vom spanischen Internetportal Filmin, dass er in den ersten beiden Monaten 2019 zu den am meisten heruntergeladenen Filmen gehörte. So hat eine neue Diskussion über die Regentschaft dieses Königs eingesetzt, der sich, wie der Film zeigt, für die Geschicke der Bürger seines Landes kaum interessierte und überdies an korrupten Geschäften beteiligt war. Auch gibt «El Rey» einer weiteren Debatte, welche die Casa Real gern vermeiden würde, einen kräftigen Impuls: Die spanische Monarchie ist ein Erbe der Franco-Zeit. Der Diktator taucht als groteske Karikatur mit Sonnenbrille in dem Film auf und macht mit seiner kuriosen Fistelstimme seinem einstigen Favoriten Vorhaltungen. In seinem Testament hatte der ebenso bigotte wie gnadenlose Franco, der im Bürgerkrieg die Spanische Republik zerschlagen hatte, Juan Carlos zum König bestimmt. Ausgerechnet in der Dauerkrise um die katalanischen Separatisten, die für eine souveräne Republik streiten, ist das Thema wieder hochgekocht. Auch aus dem linken Spektrum in Madrid werden die Stimmen immer lauter, die wieder nach der Republik rufen.

Volksferner König

Felipe VI., dem weder das Temperament noch die Jovialität und der rustikale Mutterwitz seines Vaters gegeben sind, wirkt hilflos angesichts der «Welle der Respektlosigkeit», wie es ein Kommentator des königstreuen Traditionsblatts ABC beklagte. Der König macht sich rar in den Medien, nachdem im vergangenen Jahr eine PR-Kampagne der Casa Real wirkungslos verpufft ist. Zu den Kernstücken gehörte eine Homestory über die königliche Familie für das Fernsehen, die sie wie Leute von nebenan porträtierte: Man löffelt mittags Suppe und sorgt sich um die Schulnoten der Kinder. Einige Kommentatoren fragten hämisch, wozu das Land einen König unterhalten solle, wenn der so ist wie ein Normalverbraucher; andere nannten den Film eine Manipulation, weil keiner der zahlreichen Bediensteten dieser «normalen Familie» gezeigt wurde. Wie volksfern Felipe ist, zeigte auch seine bizarre Idee, der zwölfjährigen Kronprinzessin Eleonor zu seinem 50. Geburtstag einen der höchsten Verdienstorden des Landes zu verleihen. Für welche Verdienste, darauf wusste selbst das Hofamt keine Antwort.