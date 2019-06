Klimaneutrale EU bis 2050 – Gipfel kann sich nicht einigen

Der rasche Umbau zu einer «klimaneutralen» Wirtschaft soll dem Ziel des Pariser Klimaabkommens dienen, die globale Erwärmung bei zwei, wenigstens aber bei 1,5 Grad zu stoppen. Ein Grad plus ist im Schnitt weltweit bereits erreicht. Vergleichsmassstab ist jeweils die Zeit vor der Industrialisierung.

Die Protestbewegung «Fridays For Future» will an diesem Freitag mit einer grossen Kundgebung im Dreiländereck von Deutschland, Belgien und der Niederlande darauf aufmerksam machen, dass Klimaschutz eine globale Aufgabe ist. Bis zu 20'000 Teilnehmer aus 16 Nationen werden nach Angaben der Bewegung von 12.00 Uhr an in Aachen für mehr Anstrengungen im Klimaschutz auf die Strasse gehen.

Die Umweltorganisation «Climate Action Network» schreibt in einer Mitteilung, es sei verantwortungslos, dass vier EU-Staaten, «getrieben von Interessen ihrer umweltverschmutzenden Industrie», es geschafft hätten, die weit verbreiteten und auch dringend nötigen Klimaziele zu Fall zu bringen. Die EU-Chefs müssten bei anderer Gelegenheit «dingend an den Verhandlungstisch zurückkehren».