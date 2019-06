Kaum ist Trump weg, zeigt sich Meghan wieder dem Volk

Mit der Militärparade «Trooping the Colour» hat die britische Königin Elizabeth II. am Samstag in London ihren 93. Geburtstag gefeiert. Auch Herzogin Meghan (37) nahm an der Veranstaltung zu Ehren der Queen teil.

Für Meghan war es der erste offizieller Termin seit der Geburt ihres Kindes – des kleinen Archie – vor etwa einem Monat. Beim Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump anfangs dieser Woche liess sich die Herzogin noch entschuldigen.

In Wirklichkeit hatte man die US-Bürgerin bei Hofe vorsichtshalber aus dem Verkehr gezogen. Immerhin war es Meghan gewesen, die einmal erklärt hatte, wenn der «Frauenhasser» Trump in den USA Präsident werde, bleibe ihr wohl nichts anderes als Auswanderung. Der US-Präsident revanchierte sich mit der Bemerkung, er könne kaum glauben, wie «fies» Meghan sich ihm gegenüber benommen habe – was er später dann abstritt.