Unterhalb der 2670 Meter hohen Bal­lunspitze haben Skifahrer Spuren in den Tiefschnee gezeichnet. Die Lawinengefahr ist mässig an diesem Tag. 2,50 Meter Pulverschnee liegen an der Bergstation der Ballunspitzbahn, die Sonne scheint, minus zehn Grad. «Eigentlich haben wir im Moment ideale Wintersportbedingungen», sagt Manfred Lorenz. Und trotzdem sind hier kaum Skifahrer und Snowboarder unterwegs.