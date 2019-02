Der Streit um Kataloniens Unabhängigkeitsbestrebungen war im Oktober 2017 eskaliert, als der damalige Regionalpräsident Puigdemont einen von der spanischen Justiz als illegal eingestuften Volksentscheid organisierte und danach die Loslösung von Spanien erklärte. Die damalige spanische Zentralregierung unter Rajoy stellte die Region daraufhin unter Zwangsverwaltung, setzte Puigdemont als Regionalpräsident ab und liess mehrere Unabhängigkeitsbefürworter inhaftieren.

Die Nation ist gespalten

Der Prozess gegen die Katalanen spaltet nun erneut das Land. Die höchste Strafe von 25 Jahren Gefängnis wegen «Rebellion» und Zweckentfremdung öffentlicher Gelder verlangt die Staatsanwaltschaft für den ehemaligen stellvertretenden Regionalpräsidenten Junqueras.

Spaniens Justiz sieht sich wegen des Prozesses internationaler Kritik ausgesetzt. In einem ungewöhnlichen Schritt informierten am Dienstag spanische Botschaften in mehreren europäischen Hauptstädten Reporter und veröffentlichten «12 Falschaussagen über Spanien», in denen sie gängige Behauptungen von Unabhängigkeitsbefürwortern zu widerlegen versuchten.

Am Sonntag hatten zehntausende Menschen – angeführt von einem Bündnis aus konservativer PP und der ultarechten Vox – in Madrid gegen die linksgerichtete Regierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez protestiert und vor einer Abspaltung Kataloniens gewarnt. Sanchez' Minderheitsregierung ist bei der Verabschiedung des Haushalts 2019 durch das Parlament am Mittwoch auf die Unterstützung der Unabhängigkeitsbefürworter angewiesen. Sollten sie ihre Zustimmung verweigern, könnte es vorgezogene Neuwahlen geben.