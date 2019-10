Johnsons Kampf für einen Deal

Am Dienstagabend waren die Nordiren erneut da, zu einer weiteren einstündigen Unterredung mit Premierminister Boris Johnson. Und am Mittwochmorgen wieder. Und am Mittwochabend. Verzweifelt suchte Johnson sie davon zu überzeugen, dass der Brexit-Deal, den er gerade in Brüssel auszuhandeln versuchte, für die DUP akzeptabel sei.

Aber so leicht zu überzeugen war Fosters Partei nicht. Denn wie zu dieser Zeit schon bekannt war, hatte London sich im Laufe der Brüsseler Verhandlungen einverstanden erklärt mit einer neuen Zollgrenze «entlang der Irischen See», also zwischen Nordirland und Grossbritannien.

Nordirland sollte de jure Teil des Zollgebiets des Vereinigten Königreichs bleiben, de facto aber voll integrierter Bestandteil der Zollunion der EU. Auch andere Fragen schienen gestern Abend geregelt zu werden – wie die Frage, welche Mitsprache wer in Nordirland bei einer solchen Regelung haben soll.

Die Meinungsmacher

Nicht klar war allerdings, ob Johnson einen solchen Deal überhaupt durchs britische Parlament bekommen würde. Dass dies in Brüssel Sorge erregte, war begreiflich. Beiderseits des Ärmelkanals ist die Erinnerung an einen anderen Tiefpunkt im Brexit-Drama noch wach. Denn vor bald zwei Jahren, am 4. Dezember 2017, hatte die damalige Premierministerin Theresa May in Brüssel einen ganz ähnlichen Deal feierlich vereinbart, als ihr eine empörte Arlene Foster am Telefon erklärte, die DUP würde da nicht mitziehen.

Diesen Fehler wollte Johnson nicht begehen – weshalb er die DUP schon während der Verhandlungen immer wieder in die Regierungszentrale komplimentierte. Umgekehrt wollte die EU wohl sicherstellen, dass für eine Ratifizierung in Westminster eine reelle Chance bestand, bevor sie sich zu einem detaillierten Abkommen bereitfand.