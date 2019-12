Johnson macht Labour für Attacke in London verantwortlich

Der blutige Zwischenfall im Zentrum Londons forderte mehrere Opfer. (Video: Tamedia)

Auch wenn sich meisten Spitzenpolitiker am Tag nach dem Anschlag mit gegenseitigen Anschuldigungen zurückhielten, gab es bereits einige Stimmen, die darauf hindeuten, dass die Debatte nicht so schnell beendet sein wird. So hinterfragte etwa der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan von der oppositionellen Labour-Partei, ob den zuständigen Behörden ausreichend Mittel zur Verfügung hätten, um gefährliche Personen zu überwachen. Der Chef der Brexit-Partei, Nigel Farage, bezeichnete das als «Nonsense». Neben der Ausstattung von Polizei und Terrorabwehr, dürfte auch die Frage, warum Innenministerin Priti Patel die Terrorbedrohungsstufe vor wenigen Wochen zum ersten Mal seit zwei Jahren gesenkt hatte, das Land weiter umtreiben. Patel begleitete Johnson am Samstag an den Tatort.

Am Samstagabend reklamierte die Terrormiliz IS den Anschlag über eines ihrer Sprachrohre für sich, ohne Details mitzuteilen. Zuvor wurden nach und nach immer mehr Hintergründe über den Attentäter bekannt. Usman Khan, 28, war britischer Staatsbürger, er wohnte in Staffordshire. Seine Eltern stammen aus dem von Pakistan besetzten Teil Kaschmirs. Britischen Medienberichten zufolge hatte er bereits einen Anschlag auf die Londoner Börse geplant, bevor er 2012 wegen terroristischer Aktivitäten zu 16 Jahren Haft verurteilt wurde. Im pakistanischen Teil Kaschmirs wollte er ausserdem ein Trainingscamp für Terroristen aufbauen. Doch bereits im Dezember 2018 ist er nach Angaben der Polizei wieder auf freien Fuss gekommen. Seitdem trug er offenbar eine elektronische Fussfessel.

Nach Mittätern fahndete die Polizei zunächst nicht. Es werde aber mit Hochdruck ermittelt, um herauszufinden, ob weitere Personen an der Tat beteiligt waren, hiess es in einer Mitteilung von Scotland Yard. Eine Wohnung in der Grafschaft Staffordshire in Mittelengland wurde im Rahmen der Ermittlungen durchsucht. Die Polizei teilte mit, dass die umfangreichen Absperrungen um die London Bridge noch einige Zeit beibehalten würden. Die Öffentlichkeit solle die Gegend meiden.

