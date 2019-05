Johnson bekräftigt in Interlaken Kandidatur für May-Nachfolge

Boris Johnson wird seinen Hut in den Ring um die Nachfolge der britischen Premierministerin Theresa May werfen. Das bestätigte er am Freitag am Swiss Economic Forum (SEF) in Interlaken.

Weiter Stellung nehmen zu seiner Kandidatur wollte der ehemalige britische Aussenminister zwar nicht. Aber er erklärte dafür, wie er sich das weitere Vorgehen beim Austritt der Briten aus der EU vorstellt. Dabei dient ihm auch die Schweiz als Vorbild.