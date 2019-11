Johannis zum rumänischen Präsidenten wiedergewählt

Der Mitte-Rechts-Politiker, der der deutschen Minderheit in Rumänien angehört, konnte wie schon vor fünf Jahren die Sozialdemokraten besiegen.

In diesem Jahr hatte die sozialdemokratische Partei PSD die frühere Regierungschefin Viorica Dancila ins Rennen geschickt, mit der Johannis in den vergangenen Jahren bereits mehrmals aneinander geraten war. Wiederholt schmetterte der 60-Jährige Initiativen der PSD ab, die bis zu einem Misstrauensvotum im Oktober regiert hatte. Er zeigte sich solidarisch mit hunderttausenden Demonstranten, die gegen eine von der EU-Kommission scharf kritisierte Reform des Justizsystems protestierten. Die Reform zielte nach Ansicht von Kritikern darauf ab, der Korruption beschuldigten Politikern Straffreiheit zu ermöglichen.

«Normales Rumänien» – Zuhause für jedermann

Im Vorfeld der Wahl versprach der ehemalige Physikprofessor, die Korruption in Rumänien gemeinsam mit der neuen Regierung seiner liberal-konservativen Partei PNL zu beenden. «Wir müssen die PSD in den kommenden Jahren von der Macht fernhalten, um ein normales Rumänien aufzubauen, in dem sich jeder zu Hause fühlt», sagte er am Freitag vor Anhängern.

Während seiner bisherigen Amtszeit erwies sich Johannis zudem als Verbündeter von Donald Trump. Zwei Mal besuchte er den US-Präsidenten im Weissen Haus. Dieser lobte ihn als Politiker, der «die Korruptionsprobleme in Rumänien lösen könnte». «Johannis hat die Kommunikationswege zu unseren Partnern in einer Zeit offen gehalten, als zweifelhaft war, ob Rumänien westliche Werte noch unterstützt», sagte der frühere Aussenminister Cristian Diaconescu der Nachrichtenagentur AFP.

Doch selbst Johannis' Unterstützer beklagten zuweilen, dass der Präsident nicht energisch genug auftrat – insbesondere als er dem Druck der Regierung nachgab und zuliess, dass die führende Korruptionsermittlerin des Landes aus dem Amt gedrängt wurde.