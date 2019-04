Jedes Jahr ein Vertröstungsgipfel ist zu wenig

Doch beim aktuellen Balkan-Gipfel, zu dem Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron an diesem Montag Staats- und Regierungschefs aus acht Ländern der Region nach Berlin geladen haben, stehen nicht die Versäumnisse der Beitrittsaspiranten im Mittelpunkt, sondern ein brandgefährlicher Fehler der EU.

Denn die Europäer, allen voran die EU-Aussenbeauftragte Federica Mogherini, hatten es nicht nur zugelassen, sondern sogar befördert, dass in der Debatte um eine Konfliktlösung zwischen Serbien und Kosovo das Thema Grenzveränderungen auf die Tagesordnung kam. Ruhe und Frieden rund ums Amselfeld soll demnach dadurch geschaffen werden, dass das überwiegend von Serben bewohnte Nordkosovo an Serbien angeschlossen wird und albanisch besiedelte Gebiete in Südserbien im Austausch an Kosovo gehen.

Für diese schlanke, schlichte Lösung gab es sogleich Rückenwind aus Washington, wo US-Präsident Donald Trump den Präsidenten aus Belgrad und Pristina anbot, einen solchen Friedensdeal im Weissen Haus zu unterzeichnen. Da ist dann wirklich Alarm angesagt.

Es ist Angela Merkels Verdienst, dass sie fast als Einzige von Beginn an deutlich dagegengehalten hat. Denn wer die Grenzen infrage stellt, legt wieder die Lunte ans balkanische Pulverfass. Er riskiert, ja provoziert den Ausbruch neuer Konflikte vom Drei-Völker-Staat Bosnien bis nach Nordmazedonien mit seiner starken albanischen Minderheit.

Ohne Not werden mit dem Grenzänderungskonzept im Nachhinein jene Nationalisten bestätigt, die in den Kriegen der Neunzigerjahre trotz aller Brutalität ihr Ziel der ethnisch homogenen Staaten nicht hatten erreichen können. Und obendrein wird auch noch der europäische Grundgedanke verraten, der als Lösung für Konflikte gerade nicht die Trennung, sondern die Kooperation vorsieht, der Grenzen nicht nach ethnischen Gesichtspunkten verschiebt, sondern sie möglichst überflüssig macht.