Jedenfalls fragt man sich in Rom gerade, wie die zwei Parteien aus dieser Nummer noch herauskommen, ohne dass mindestens eine der beiden das Gesicht verliert – und zugleich wohl eine ganze Menge Wähler. Am meisten riskieren die Fünf Sterne.

Beppe Grillos Theorie

Im Zentrum der Debatte steht ein altes Bauprojekt, das die Italiener über die Jahrzehnte mit der Abkürzung «Tav» verinnerlicht haben. Das Akronym steht eigentlich generisch für «Treno ad alta velocità», also Hochgeschwindigkeitszug. Doch da die Linienführung durch das Val di Susa, ein piemontesisches Tal, von allen Schnellstrecken im Land den stärksten örtlichen, sehr lokal eingefärbten Widerstand erfuhr, wurde «Tav» zum Synonym für die Verbindung von Turin nach Lyon. Sie ist als Teil des mediterranen Korridors gedacht, sowohl für Passagiere als auch für Waren: von Spanien über Frankreich, Italien, Slowenien und Kroatien bis Ungarn.

Das Herzstück des Projekts, der Basistunnel zwischen Susa und Saint-Jean-de-Maurienne in Hochsavoyen, soll 8,6 Milliarden Euro kosten. 40 Prozent davon trägt die Europäische Union, 35 Prozent Italien und 25 Prozent Frankreich. So steht es in einem Abkommen, das die beiden Länder ratifiziert haben. Die Franzosen bezahlen deshalb weniger für den Tunnel, weil sie viel mehr für die Strecke nach Lyon bezahlen müssen, das 150 Kilometer von Saint-Jean-de-Maurienne entfernt ist; von Susa nach Turin sind es dagegen nur 80 Kilometer. Passagierzüge zwischen den beiden Städten wären danach 30 Prozent schneller, Güterzüge 40 Prozent.

Bildstrecke: Streit um Bahnstrecke gefährdet Koalition in Italien