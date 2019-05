Ist der Spionagewal etwa ein Therapiewal?

Schnell nämlich – Spionage hin oder her – entwickelte sich eine regelrechte Liebesbeziehung zwischen den Norwegern und ihrem mysteriösen Gast. Der Wal besucht immer wieder die Küste am Nordkap, schwimmt in den Hafen des kleinen Fischerdorfes Tufjord und vollführt kleine Kunststückchen für die Bewohner, lässt sich tätscheln oder holt Ringe vom Meeresboden herauf.

«Semion», nicht «Wladimir»

Der staatliche Rundfunksender NRK berichtet seither fast täglich und liess sein Publikum in einer grossen Umfrage über einen Namen für den Beluga abstimmen. Seither heisst der Wal Wladimir. Knapp dahinter lagen «White Russian» und «Joar», das ist der Vorname seines Retters, des Fischers Joar Hesten, der den Beluga von dem Gurtzeug befreit hatte, das ihm wohl in Russland von Menschenhand umgelegt worden war und an dem noch die Halterung einer Go-Pro-Kamera hing.

Das heisst: Zumindest war das sein Name bis zum gestrigen Dienstag. Da nämlich wartete die Fischereizeitung «Fiskeribladet» mit einer neuen Wendung in der Arktissaga auf. «Es kann nicht mehr ausgeschlossen werden», enthüllte das Blatt nämlich, «dass ‹Waldimir› in Wirklichkeit ‹Semion› heisst.» Und dass er – es kommt noch besser – gar kein Spionagewal sei, sondern ein Therapiewal. Einer, der in Russland mit benachteiligten Kindern gearbeitet hat.

Das wäre nun schon eine Wendung, die sich kein Hollywood-Drehbuchschreiber kitschiger hätte ausdenken können, für die das «Fiskeribladet» allerdings einen Kronzeugen aufbietet: Morten Vikeby war einst norwegischer Konsul in Musmansk, vor allem aber war er auch einmal Reporter für die Fischereizeitung gewesen – und hatte als solcher tatsächlich am 29. September 2008 eine grosse Geschichte über ein russisches Wassersportzentrum zwischen Murmansk und Karelien geschrieben.

Video: Wal vom russischen Militär ausgebildet?