Belpaese, schönes Land? Geht so. Italien stirbt gerade einen kleinen Tod. Keinen dauerhaften, so ist zu hoffen. Welcher politische Tod ist schon dauerhaft? Aber ein kleiner Tod ist es schon, zumindest für alle Sehnsüchtigen, die in der italienischen Lieblichkeit und Eleganz für sich die Gewissheit gewonnen hatten, dass das Leben bei aller Widrigkeit auch etwas leichter ginge. Lächelnder, improvisierter, selbstironischer, italienischer eben.