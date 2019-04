In Nordirland geht wieder die Angst um

Eine Augenzeugin des Vorfalls sagt, der Schauplatz der Polizeiaktion in Creggan sei zu dem Zeitpunkt voller Neugieriger gewesen: «Junge Leute waren da, Kinder liefen in der Strasse herum, Teenager hatten sich versammelt – und dann feuerte ein Schütze einfach die Strasse hoch» – in Richtung der Polizei.

Eine Polizistin in Derry: Hier wurde in der Nacht auf Freitag die Journalistin Lyra McKee erschossen. Foto: Charles McQuillan (Getty Images)

Inmitten einer solchen Menschenmenge eine Schusswaffe zu benutzen, sei «eine brutal kalkulierte und eiskalte Handlung», sagte Polizei-Vizepräsident Mark Hamilton. Die Urheber hätten es «auf eine Gewalttat angelegt». Für rücksichtslose Aktionen ist die New IRA bekannt. Sie formierte sich vor acht Jahren als Sammelbewegung republikanischer Dissidenten, zu der auch die Real IRA gestossen ist.

Die Real IRA steckte hinter der Autobombe in der Stadt Omagh im August 1998, dem Jahr des Friedensschlusses. Bei dem Anschlag waren 31 Menschen getötet und über 200 teilweise schwer verletzt worden. Heute gilt die New IRA als wichtigster Kampfverband republikanischer Friedensgegner. Sie wird für die Ermordung eines Polizisten und zweier Gefängniswärter verantwortlich gemacht.

Im Januar dieses Jahres liess die Organisation ausserdem eine Autobombe vor dem Gericht der Stadt Derry hochgehen. Nur durch Zufall wurde niemand verletzt. Noch kurz vor der Explosion waren Dutzende von Passanten an dem Fahrzeug vorbeispaziert. Der New IRA werden auch mehrere Briefbomben zugeschrieben, die in diesem März in London und Glasgow eintrafen und Angst auslösten. Erst kürzlich entdeckte die Polizei eine Rohrbombe der New IRA in der Grafschaft Down.

Nancy Pelosi droht London

Die Polizei befürchtet neue Anschläge über Ostern. Wie jedes Jahr finden am Ostermontag in einer Reihe republikanischer ­Gebiete, darunter auch in Derry, Protestmärsche zum Gedenken an den irischen Osteraufstand von 1916 statt. Vize-Polizeipräsident Hamilton appellierte «an die ganze Bevölkerung, vor allem an diesem Osterwochenende, Ruhe zu bewahren». Wer irgendwelchen Einfluss habe, solle diesen nutzen, «um für ein friedliches Wochenende zu sorgen».

«Zutiefst betrübt» über die jüngsten Ereignisse zeigte sich Nancy Pelosi, die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, die sich mit einer Kongress-Delegation in Derry und Belfast aufhielt, um inmitten der Brexit-Tumulte die Bedeutung des Karfreitags-Vertrags herauszustreichen. Pelosi machte deutlich, dass die britische Regierung nach dem Brexit keinen Handelsvertrag mit den USA erwarten könne, wenn sie das Friedensabkommen für Nordirland gefährde: «Wir müssen sicherstellen, dass im Brexit-Trubel nichts passiert, was den Karfreitags-Vertrag bedroht.»