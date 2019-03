In London ist es ein Tabu, aber die Schweiz hat Erfahrung damit

Nur logisch, dass Premierministerin Theresa May im Unterhaus mit dem Austrittsabkommen ein drittes Mal scheitern musste. Es bestätigt sich, dass die britischen Abgeordneten einzig wissen, was sie nicht wollen. Dabei sollte am Freitag eigentlich der Tag sein, an dem die Träume der Brexiteers wahr werden, Grossbritannien die EU verlässt und in eine leuchtende Zukunft aufbricht.