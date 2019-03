«Ich glaube, die EU wird Mühe haben, zu überleben»

Lord Dobbs of Wylye, 70 Jahre alt, besser bekannt als der «House of Cards»-Autor Michael Dobbs, ist einer der besten Politikversteher des Vereinigten Königreichs. Dobbs arbeitete als Berater für die konservative Oppositionschefin Margaret Thatcher. Nach ihrem Wahlsieg legte er einen steilen Aufstieg bei der Werbeagentur Saatchi & Saatchi hin, bevor er wieder in die Politik zurückkehrte und Stabschef der Regierung wurde. Nachdem sich Dobbs mit Thatcher überworfen hatte, schrieb er den Roman «House of Cards», der als BBC-Serie verfilmt wurde und später, in der US-Version mit Kevin Spacey, international Erfolg hatte.