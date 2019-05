Historische Schlappe für Union und SPD

Seit die Grünen 1980 gegründet wurden, holten sie in einer deutschlandweiten Wahl noch nie so viele Stimmen wie bei dieser Europawahl: Mit knapp 21 Prozent verdoppelten sie sowohl ihr Resultat von 2014 wie auch dasjenige der letzten Bundestagswahl 2017. «Das übertrifft all unsere Erwartungen», freute sich Parteichef Robert Habeck.