Heftige Kritik an «Schweiger» Johnson

Ein heftiger Streit mit seiner Lebensgefährtin Carrie Symonds rief Medienberichten zufolge in der Nacht zum Freitag die Polizei auf den Plan. Wie der «Guardian» berichtete, alarmierte ein besorgter Nachbar die Polizei, nachdem in der Wohnung im Süden Londons Schreie und Türenknallen zu hören waren. Johnson versuchte am Samstag bei einem Auftritt vor der Parteibasis in Birmingham, das Gespräch von seinem Privatleben auf die Politik zu lenken.

«Ich glaube nicht, dass die Leute von solchen Dingen hören wollen», sagte Johnson in Birmingham, wo er sich neben seinem Kontrahenten, dem amtierenden Aussenminister Jeremy Hunt, den Mitgliedern der konservativen Tory-Partei präsentierte. Er stellte lieber seine Sicht auf den EU-Austritt Grossbritanniens heraus. «Wir müssen den Brexit schaffen», sagte er und versprach, Grossbritannien auf einen «No Deal»-Brexit vorzubereiten, falls mit der EU keine Einigung erzielt werde.

Ein «Mangel an Disziplin»

Der ehemalige britische Aussenminister Malcolm Rifkind kritisierte Johnsons Schweigen über den Vorfall. «Tatsache ist, dass es einen Polizeibesuch gab. Da sagt man nicht einfach, ‹Kein Kommentar›», sagte der konservative Politiker dem Sender BBC Radio 5.

Auch der britische Staatsminister für Europa, Alan Duncan, sah Johnsons Reaktion kritisch. Der Ex-Aussenminister habe jetzt ein «grosses Fragezeichen über dem Kopf», sagte Duncan der Zeitung «The Guardian». Er fügte hinzu, Johnson habe während seiner gesamten Karriere einen «Mangel an Disziplin» gezeigt.

Auch mehrere Zeitungen kritisierten Johnsons Weigerung, zu dem Vorfall Stellung zu nehmen. Selbst erzkonservative Boulevardzeitungen wie die «Sun», die hinter dem Bekanntwerden des Vorfalls eine «linke Verschwörung» witterten, schlossen sich der Kritik an Johnsons Schweigen an. Der «Sunday Express» titelte: «Warum sagt uns Boris nicht, was passiert ist?»