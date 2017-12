Götterdämmerung in Ankara

Es braut sich etwas zusammen über Recep Tayyip Erdogan. Im New Yorker Prozess um illegale Gold- und Geldtransfers zwischen der Türkei und dem Iran nannte jetzt der Kronzeuge Reza Zarrab Staatschef Erdogan einen Mitwisser. Als Premierminister soll er 2011 grünes Licht für die Transaktionen gegeben haben. Auch der damalige Vizepremier Ali Babacan, ein enger Vertrauter Erdogans, sei eingeweiht gewesen, sagt Zarrab. In Ankara glaubt derweil Oppositionschef Kemal Kilicdaroglu beweisen zu können, dass Angehörige und enge Mitarbeiter Erdogans in eben­jener Zeit Millionenbeträge an eine Briefkastenfirma im Steuerparadies Isle of Man überwiesen haben sollen.

Kollateralschäden drohen

Sollten sich die Vorwürfe er­härten, stünde die Türkei vor einer Staatsaffäre, die das Land aussenpolitisch lähmen würde. Wie will Erdogan auf der inter­nationalen Bühne auftreten, wenn sich herausstellt, dass er das Iran-Embargo unterlaufen hat? Das würde nicht nur das Verhältnis zu den USA vergiften, sondern auch auf die Beziehungen der Türkei zur EU abfärben.

Erst am Donnerstag telefonierte Kanzlerin Angela Merkel mit Erdogan, nachdem schon tags zuvor Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seinem türkischen Amtskollegen angerufen hatte. Als Gesprächspartner in der Flüchtlingskrise scheint Erdogan unverzichtbar – ungeachtet der bilateralen Spannungen und trotz aller Kritik am fortschreitenden Abbau des Rechtsstaates in der Türkei. Aber wie lange regiert er überhaupt noch?

Schon oft totgesagt

Erdogan ist schon oft politisch totgesagt worden: 2007, als seine Partei knapp einem Verbot durch das türkische Verfassungsgericht entging; 2013 während der landesweiten Massenproteste; und erneut einige Monate später, als schwere Korruptionsvorwürfe hochkamen, die bis in seine unmittelbare Umgebung reichten.

Doch Erdogan hat all diese Krisen nicht nur überstanden, der türkische Präsident ist sogar gestärkt aus ihnen hervorgegangen. Seit dem gescheiterten Putschversuch vom Juli 2016 hat er mit Massenverhaftungen, «Säuberungen» im Staatsdienst und der Knebelung kritischer Medien seine Macht weiter gefestigt.

Hohe politische Brisanz

In dem New Yorker Prozess werden nun auch die Bestechungsvorwürfe vom Dezember 2013 wieder aufgerollt. Vor allem das macht die politische Brisanz des Gerichtsverfahrens für Erdogan aus. Kein Wunder, dass die Re­gierung in Ankara den Prozess mit allen Mitteln zu diskreditieren versucht. Sie stellt ihn als Komplott gegen die Türkei dar, angezettelt angeblich vom Erdogan-Erzfeind Fethullah Gülen, der auch als Drahtzieher des Putschversuchs gilt.

Dass Gülen nun die amerikanische Justiz unterwandert haben soll, dass sich Staatsanwälte und Richter des Bundesgerichts in Manhattan zu willigen Werk­zeugen Gülens machen, um Erdogan zu stürzen, klingt absurd.

Doch die Mehrzahl der Erdogan-Anhänger glaubt solchen bizarren Verschwörungstheorien nur zu gern. Sie werden sich jetzt noch enger um den «Reis», ihren Führer, scharen.

Lira verlor massiv an Wert

Aber Anleger und Investoren bekommen zunehmend kalte Füsse. Abzulesen ist das am Kurs der türkischen Lira, die allein im November gegenüber dem Dollar ein Fünftel ihres Werts verlor. Die Türkei ist wie kaum ein zweites Schwellenland auf ausländisches Kapital angewiesen. Bleibt es aus, droht der Wirtschaft eine schwere Krise. US-Sanktionen gegen türkische Banken nach einem Urteil in New York könnten das Finanzsystem strangulieren. Hier liegt die grösste Be­drohung für Erdogan.

Die steigenden Arbeitslosenzahlen und die Geldentwertung sind unübersehbare Warnsignale. 2019 muss sich Erdogan Parlaments- und Präsidentenwahlen stellen.

Die besondere Bedeutung dieser Urnengänge liegt vor allem darin, dass mit ihnen das neue Präsidialsystem in Kraft tritt.

Es wird die ohnehin grosse Machtfülle des Präsidenten noch einmal erweitern. So ist Erdogan dann in Personalunion Staats- und Regierungschef. Das Parlament wird weitgehend ent­machtet.

Wenn die Wähler mitspielen, könnte Erdogan nach den Regeln der neuen Verfassung bis 2034 durchregieren. Aber ob diese Rechnung aufgeht, wird immer ungewisser. (Berner Zeitung)