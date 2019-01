Bei Protesten der französischen Gelbwesten-Bewegung gab es in Paris am Samstag erneut Zusammenstösse mit der Polizei. Wie ein AFP-Reporter berichtete, wurden aus den Reihen der zunächst friedlich demonstrierenden Demonstranten in der Nähe des Rathauses Wurfgeschosse auf die Beamten geschleudert. Die Polizei setzte Tränengas ein und wurde später durch Bereitschaftspolizisten verstärkt. Nach dem Vorfall setzten die Demonstranten ihren Protestmarsch vom Rathaus bis zum Parlament fort.