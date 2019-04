Geheimdienst erpresst Muslime

Er wähnte sich im Paradies, als er nach langer Fahrt Zagreb erreichte. In der kroatischen Hauptstadt besuchte der bosnische Muslim Alen Halimovic die Mittelschule, die er mit Erfolg abschloss, dann begann er ein Sportstudium. Jetzt sitzt Halimovic in einem Restaurant in der Altstadt von Sarajevo, nippt an seinem Tee – und erzählt von der Hölle.