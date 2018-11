Gefährlicher Notfall: Merkel verpasst Start des G-20-Gipfels

«Es ist wichtig.» Mit diesen Worten wendete sich eine Stewardess um 2o Uhr an Angela Merkel. Eine Stunde später landete das Regierungsflugzeug mit der deutschen Bundeskanzlerin an Bord, das um 19 Uhr in Berlin gestartet war, ausserplanmässig in Köln - wegen einer technischen Panne. Wie «Spiegel Online» schreibt, ist das Funksystem der Maschine komplett ausgefallen.