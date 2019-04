Gedenkstätte soll Türken daran hindern, zu vergessen

Ganz anders der 24. April. An diesem Tag gedenken die Armenier weltweit der Ermordung und Vertreibung ihrer Vorfahren im Osmanischen Reich. Am 24. April 1915 begannen in Istanbul die Verhaftungen von armenischen Ärzten, Anwälten, Parlamentariern, Professoren und Künstlern. Man hat sie nie wieder gesehen.

Ein intimer, öffentlicher Ort

In der Türkei gibt es kein offizielles Erinnern an diese Tragödie. Bislang leugneten alle türkischen Regierungen, linke wie konservative, dass die Armenier Opfer eines Genozids wurden. Dass es Hunderttausende Tote gab, wird nicht mehr bestritten. Aber das Wort Völkermord ist noch immer tabu, wie die Frage, was eigentlich mit dem Eigentum der Ermordeten geschah.

«Licht und Dunkel», schrieb der armenisch-türkische Journalist Hrant Dink mit dem Blick auf den Kalender im April, «was für ein Dilemma.» Er wolle an einem Tag feiern und am nächsten gedenken, nur wie? In einem Text mit dem Titel «23,5 April» plädierte er dafür, «die Welt ganz den Kindern zu überlassen», denn sie empfänden keinen Hass. Hrant Dink wurde am 19. Januar 2007 im Alter von 52 Jahren in Istanbul von einem 16-jährigen Ultranationalisten auf der Strasse erschossen.

«23,5 April» heisst nun der Erinnerungsort, den die Hrant-Dink-Stiftung in Istanbul eingerichtet hat. Die ehemaligen Redaktionsräume der von Dink 1996 gegründeten zweisprachigen Zeitung «Agos» wurden in ein anspruchsvoll gestaltetes Museum verwandelt, das auch eine Begegnungsstätte für junge Menschen sein soll. Die Zeitung ist dafür umgezogen. Die Stiftung hat damit in der Türkei etwas bisher Einmaliges geschaffen: einen intimen und doch öffentlich zugänglichen Ort, der an eines der grossen Traumata des Landes erinnert.

Dink war auch von Armeniern hart kritisiert worden, weil er für Annäherung warb.

In Sivas zum Beispiel, wo im Jahr 1993 bei einem Brand­anschlag auf ein alevitisches Kulturfestival 35 Menschen starben, gibt es bis heute keine Gedenkstätte. Das Attentat galt dem Autor Aziz Nesin, er überlebte. Auch Pläne, ein Folter­gefängnis in Diyarbakir in ein Museum zu verwandeln, warten noch auf eine Realisierung.