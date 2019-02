An einem nasskalten Feierabend sitzt eine westpolnische Familie in ihrem hellen, ostdeutschen Wohnzimmer. Im Radio läuft ein polnischer Sender und auf dem Flachbildschirm ein knalliges Videospiel. In der Einfahrt vor der Tür parken hintereinander drei Autos mit polnischen Kennzeichen. Im Zwinger bellen Hunde, fahles Laternenlicht beleuchtet das Kopfsteinpflaster in Menkin, das eine sehr alte Kirche hat und 167 Einwohner.