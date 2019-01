David Cameron: Der Privatier

Natürlich sei es bedauerlich, dass er das EU-Referendum verloren habe, sagte David Cameron diese Woche in einem BBC-Interview. Es tue ihm aber keineswegs leid, den Briten die Chance gegeben zu haben, über die britische Mitgliedschaft in der EU abzustimmen. Er habe es in seinem Wahlprogramm versprochen, und das Parlament habe dafür gestimmt, erinnerte Cameron den Reporter. So gesehen ist David Cameron der Hauptverantwortliche für die Situation, in der sich das Vereinigte Königreich derzeit befindet.