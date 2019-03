Premierministerin Theresa May ist diese Woche endgültig die Kontrolle über die Ereignisse entglitten. Sie kann nicht einmal mehr das Kabinett, das sie leitet, zusammenhalten.

Bei der Abstimmung zur Verhinderung eines «No Deal»-Brexit musste sie allen Regierungsmitgliedern freistellen, wie sie stimmen wollten – ein No-Deal-Brexit wurde danach nur äusserst knapp abgelehnt. Hätte sie das nicht getan, hätte es die Regierung – so explosiv ist die Lage – vor ihren Augen in Stücke gerissen. Die Feindseligkeit der Lager in Mays Partei verschärft sich schon jetzt zum bitteren Krieg.

Vor ein paar Jahren wäre so etwas nicht vorstellbar gewesen.

Wäre es nicht so tragisch, müsste man lachen. Ausgerechnet das Land, das mit dem Brexit seinen Bürgern mehr «Kontrolle über ihre Geschicke» verschaffen wollte, droht ausser Kontrolle zu geraten. Die Gruppe der Tory-Hardliner, die seit dem Referendum den Ton angibt, scheren sich nicht um die Warnungen vor einem «Sprung in den Abgrund».

Ihre Wortführer erwägen ungeniert, internationale Vereinbarungen zu brechen, geschuldete Gelder einzubehalten, das kleine Nordirland zurück in die Kälte zu stossen und die Hälfte der eigenen Bevölkerung als «Verräter» zu denunzieren. Vor ein paar Jahren wäre so etwas nicht vorstellbar gewesen. Ein Amoklauf im Namen des «Volkswillens». Die Herrschaft rechter Fantasten über eine ganze Nation.

Nicht an allem tragen May und ihre Minister Schuld, in dieser gefährlichen Phase des Brexit. Der Brexit selbst, so ungeplant, wie er war, hätte jeder Regierung Schwierigkeiten beschert. Die Spannung zwischen dem parlamentarischen System und dem auf der Insel ungebräuchlichen Instrument des Volksentscheids bleibt ungelöst.