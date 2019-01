Tausende waren in Frankreich wieder auf der Strasse am Wochenende. Längst nicht mehr so viele wie vor Weihnachten, schliesslich hat Emmanuel Macron Zugeständnisse gemacht und etwa die Ökosteuer auf Benzin zurückgenommen. Heute hat der Präsident zudem vorgeschlagen, dass die Bürger nun in einer «nationalen Debatte» ihre Kritik äussern und Reformvorschläge machen. Ein Thema wird dabei ohne Zweifel die Senkung der Tempolimiten sein, welche die Gelbwesten von Anfang an scharf kritisiert haben.