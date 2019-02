Innenminister Matteo Salvini von der fremdenfeindlichen Lega-Partei, der ebenfalls Vize-Regierungschef ist, erklärte nach dem Rückruf des französischen Botschafters: «Wir wollen uns mit niemandem streiten.» Er bot Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der französischen Regierung ein Treffen an. Dabei solle es unter anderem um die Flüchtlingspolitik gehen.

«Scheidung auf Italienisch» mit Paris

Der Politiker der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) hatte sich am Dienstag mit mehreren Kandidaten der Protestbewegung getroffen, die für die Europawahl Ende Mai antreten wollen. Die Gilets jaunes fordern den Rücktritt von Macron. Dieser steht bereits seit längerem mit Rom im Konflikt – unter anderem wegen der restriktiven Einwanderungspolitik Italiens.

Knapp vier Monate vor der Europawahl unterstützt die Regierung in Rom damit ganz offen die Protestbewegung innerhalb Frankreichs. Den französischen Politologen Dominique Moïsi erinnern die Vorgänge an das Liebesdrama «Scheidung auf Italienisch» mit Marcello Mastroianni von 1961: «Eine italienische Regierung, die in diesem Ausmass Oppositionskräfte in Frankreich unterstützt – das ist in der Europäischen Union beispiellos», sagt der Wissenschaftler, der Geopolitik am Europakolleg in Warschau lehrt.

«Gelbwesten – bleibt standhaft!» – mit dieser Parole hatte Di Maio von der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung die Demonstranten bereits zu Jahresbeginn angefeuert. Innenminister Salvini erklärte, er unterstütze «ehrenhafte Bürger» im Protest gegen Präsident Macron, der «gegen sein Volk» regiere.

Diese Woche traf Di Maio dann in Paris mehreren Kandidaten der «Gelbwesten» für die Europawahl Ende Mai und einen Sprecher der Protestbewegung, Christophe Chalençon. Dieser ist wegen fremden- und islamfeindlicher Äusserungen umstritten. Das Vorgehen ist ein Affront gegen Macron. Damit spitzt sich die Krise zwischen Italien und Frankreich zu, die mit dem Antritt der neuen Regierung in Rom im März des vergangenen Jahres begonnen hat und die bereits vor dem vorübergehenden Abzug des französischen Vertreters in Rom zur Einbestellung der Botschafter beider Seiten geführt hatte.