«Flüchtlingskrise findet gar nicht statt», sagt Rackete im Kaufleuten

Am TA-Podium im Zürcher Kaufleuten sprach Carola Rackete am Dienstagabend über ernste Themen wie den Klimawandel oder die Flüchtlingsproblematik. Die Deutsche brachte das Publikum aber auch mit ihren Sprüchen zum Lachen. Rackete will, dass unsere Demokratie nicht mehr so stark von einzelnen Lobbys beeinflusst wird. «Wir brauchen mehr demokratisches Handeln.»