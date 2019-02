All das ist wahrlich viel Düsternis auf einmal und deswegen so schwer zu ertragen, weil die Lage der Welt der gefühlten Lebenswirklichkeit vieler Menschen entspricht. Was im Grossen passiert, spiegelt sich im Kleinen. Im Kern findet sich ein Gefühl der Entwurzelung, das zur Rebellion gegen Parteien und Institutionen führt.

Spanien, Frankreich, Italien, Grossbritannien – die Wurzeln der Gesellschaft haben sich gelöst; wo einst die Mitte war, gähnt nun ein Loch. Hier liegt der tiefere Grund für die wachsende Unsicherheit, die sich am Ende in Aggression zwischen Staaten, in Handelskonflikten oder in populistischen Kreuzzügen ausdrückt. Entwurzelung führt zur Ablehnung von Institutionen und Führungspersönlichkeiten, erhöht das Unverständnis für die Komplexität von Problemen und endet in Radikalität.

Es ist ein Symptom dieser Zeit, dass die Probleme weitgehend ordentlich analysiert werden können, dass aber die intelligente Formel zu ihrer Lösung fehlt. Die Geier kreisen – bereit, auf die Reste des Systems herabzustossen. Man könnte von einem globalen Notstand sprechen, wenn nicht auch dieser Begriff bereits missbraucht worden wäre.