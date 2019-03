Europa fordert mehr Fairness von China

Der Auftritt Merkels und Junckers an Macrons Seite soll nun ein Akt europäischer Selbstvergewisserung sein. «Die EU ist ein multilaterales Projekt, in dem wir versuchen, nach aussen gemeinsam aufzutreten», mahnt die deutsche Kanzlerin. Im Verhältnis zu China müssten Worte wie «Partnerschaft» und «Rivalität» neu definiert werden. Gegen gesunden Wettbewerb sei ja nichts einzuwenden. Und Macron stellt «Meinungsverschiedenheiten» mit Xi fest.

Dem chinesischen Präsidenten ist der Argwohn nicht entgangen, den ihm seine europäischen Gesprächspartner da in freundschaftlichem Ton entgegenbringen. Man müsse sich «enger konsultieren, um Vertrauensdefizite abzubauen», entgegnet er. «Vertrauen ist das wichtigste Bindemittel in den internationalen Beziehungen.» Über unfairen Wettbewerb – der europäischen Kritikern zufolge durch verschlossene chinesische Märkte und staatlich hoch subventionierte Unternehmen entsteht – spricht er allerdings nicht. Lieber bietet er sich als Partner zur Förderung des Friedens in der Welt und des Klimaschutzes an.

Präsident Xi ist der Argwohn nicht entgangen, den ihm die Europäer freundlich entgegenbringen.

Das gefällt Merkel, Macron und Juncker. Sie zeigen sich sogar daran interessiert, dass auch ihre Länder und die EU sich im Seidenstrassen-Projekt «einbringen», wie es die deutsche Kanzlerin formuliert. Doch das müsse «zu einer gewissen Reziprozität führen». Noch ein sperriger Begriff, hinter dem sich die schlichte Vorstellung von Gegenseitigkeit, von Ausgleich verbirgt.

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel spricht weiter von Multilateralismus, Europa und China. Von einer Reform des UNO-Sicherheitsrats, der Weltbank, der Welthandelsorganisation, letztlich von der Notwendigkeit, die gesamte Weltordnung des Nachkriegs an die Gegebenheiten der Gegenwart anzupassen. «Sind wir in der Lage, das multilaterale System in veränderte Zeiten zu überführen?», fragt sie. «Oder versteinert uns dieses multilaterale System, wird völlig unflexibel – und wird damit eines Tages nicht mehr das leisten können, was es leisten muss?»

Der erste Adressat dieser Einlassungen allerdings dürfte weder Xi sein, der stets freundlich lächelnde chinesische Staatschef, noch dürften es abtrünnige EU-Partnerstaaten sein. Sondern eher Donald Trump, der amerikanische Präsident.