Es öffnen sich Abgründe

Als diese Forderung an einem standhaften Untersuchungsrichter scheiterte, gab er an mehrere Medien seine Listen über die «schwarze Kasse» seiner Partei weiter. Demnach haben hohe PP-Politiker von ihm Tausende Euro bar auf die Hand bekommen, darunter angeblich auch Rajoy. Villarejo bestach nun den Fahrer Bárcenas’: Dieser sollte die Wohnung des abtrünnigen Schatzmeisters nach weiteren Mate­rialien durchsuchen, die die ­PP-Führung belasten könnten. Die Aktion wurde «Operation Kitchen» genannt.

Offiziell betrieb Villarejo eine kleine Detektei. Seine Auftraggeber entlohnten ihn üppig, sein Privatvermögen soll sich auf knapp 20 Millionen Euro belaufen. Aufgeflogen ist er eher zufällig: Eine Sonderabteilung der Polizei hörte den damaligen konservativen Madrider Regionalpräsidenten Ignacio González González ab. Dieser wurde von Villarejo in einem Telefonat damit konfrontiert, dass er in seiner Steuererklärung Anteile an einer Firma in den USA und den Besitz einer Villa in Marbella verschwiegen hatte. Wenig später kamen beide hinter Gitter. Aufsehen erregten nun auch die Telefonate, die Villarejo im Auftrag von Francisco González, dem langjährigen Vorstandsvorsitzenden der BBVA-Gruppe, der zweitgrössten Bank Spaniens, mitgeschnitten hatte. González wollte vor zehn Jahren verhindern, dass die damalige sozialistische Regierung sein Geldhaus zur Fusion mit anderen Banken zwingt.

Peinliches über den König

Zweimal schon enthielten die den Medien zugespielten Mitschnitte Peinliches über den emeritierten König Juan Carlos: So wurde offenbar, dass ein Organisator einiger seiner Lustreisen, die er mit seiner deutschen «Amiga» Corinna zu Sayn-­Wittgenstein unternommen hat, Kontakte zum Drogenmilieu pflegte. Auch beschwerte sich die «Amiga», dass der König ihr Konto in Monaco benutzen wollte, um Schmiergeldzahlungen für die Vermittlung eines Grossauftrags in Saudiarabien vor dem Fiskus zu verheimlichen. Nun wartet das politische Madrid darauf, welche Bomben aus dem Konvolut des Ex-Kommissars noch vor den Wahlen am 28. April platzen.