Deutschland hat 2018 bereits deutlich häufiger Flüchtlinge in andere EU-Länder überstellt als in den Jahren zuvor. Gemäss Dublin-Abkommen ist jenes Land für den Antrag zuständig, über das ein Asylsuchender in den Schengen-Raum eingereist ist. Deutschland hat im vergangenen Jahr in mehr als 51'000 Fällen andere Staaten um Übernahme ersucht, mehr als 2000-mal auch die Schweiz. In 35'000 Fällen stimmten diese zu, 9209 Flüchtlinge wurden tatsächlich zurückgeführt. Dieser Anteil ist damit innerhalb eines Jahres von einem Siebtel auf ein Viertel gestiegen.

Rom verweigert Unterzeichnung

Keinerlei Bedeutung hat dagegen die Zurückweisung von bestimmten Asylsuchenden an der deutsch-österreichischen Grenze, wegen der Seehofer im vergangenen Sommer im Streit mit Merkel fast die Regierung in den Abgrund gestürzt hatte.

Nach Griechenland wurden gemäss der von Seehofer erwirkten Massnahme in den vergangenen Monaten lediglich sieben Asylsuchende zurückgebracht, nach Spanien gar keiner. Mit Italien gibt es zwar eine vergleichbare Vereinbarung, Innenminister Matteo Salvini weigert sich aber seit Monaten, sie zu unterzeichnen.