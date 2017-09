Rund 61,5 Millionen Deutsche sind am Sonntag zur Wahl eines neuen Bundestags aufgerufen. Die Wahllokale sind von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Die Union von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lag in letzten Umfragen deutlich vor der SPD von Herausforderer Martin Schulz.

Erstmals ins Parlament einziehen dürfte die AfD, die FDP steht nach vier Jahren Abwesenheit vor der Rückkehr in den Bundestag. Auch Linkspartei und Grüne können den Umfragen zufolge damit rechnen, die Fünf-Prozent-Hürde zu überspringen. Alle vier kleineren Parteien machen sich Hoffnungen, drittstärkste Kraft zu werden. Insgesamt stehen 42 Parteien zur Wahl – so viele wie nie seit der Wiedervereinigung.

Steinmeier: «Es geht um viel»

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier rief die Bürger unterdessen zur Stimmabgabe auf. «Wahlrecht ist Bürgerrecht», schrieb er in einem Wahlaufruf in der «Bild am Sonntag». «Für mich ist es in einer Demokratie vornehmste Bürgerpflicht. Gehen Sie zur Wahl!»

Wer nicht wählen gehe, lasse andere «über die Zukunft unseres Landes» entscheiden – etwa darüber, «wie es weitergeht bei Arbeit und Wirtschaft, Bildung und Gesundheit, Pflege und Alterssicherung, in der Flüchtlingspolitik und bei der Integration, bei innerer und äusserer Sicherheit, bei Klima und Umwelt».

Es sei vielleicht noch nie so spürbar wie jetzt gewesen, dass es bei der Bundestagswahl «auch um die Zukunft der Demokratie und die Zukunft Europas» gehe, schrieb Steinmeier. «Es geht bei dieser Wahl um viel. Wenn Sie wählen, geht es um das, was Ihnen wichtig ist.» (roy/AFP)