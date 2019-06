Es bleiben Zweifel an der These vom Einzeltäter

Nachdem er zehn Tage lang eisern geschwiegen hatte, verlangte Stephan E. am Dienstag plötzlich ein Gespräch mit den Ermittlern. Dabei gestand er den Mord an Walter Lübcke, der vor knapp einem Monat mit einer tödlichen Schusswunde am Kopf auf der Terrasse seines Hauses in Nordhessen gefunden worden war. Dies bestätigte am Mittwoch Innenminister Horst Seehofer (CSU).