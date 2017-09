Ermittler verhaften 24-Jährigen wegen Anschlag von Barcelona

Das spanische Innenministerium hat eine weitere Festnahme im Zusammenhang mit dem Anschlag in Barcelona im August bekanntgegeben. Ein Mann mit Verbindungen zu einer in den Anschlag involvierten Zelle sei festgenommen worden, teilte das Ministerium am Freitag mit. Der 24-Jährige sei marokkanischer Abstammung und habe im eigenen Namen Materialien für Sprengstoffe gekauft und Mitgliedern der Zelle Fahrzeuge zur Verfügung gestellt.

Es ist die fünfte Festnahme im Rahmen der Ermittlungen wegen der Anschläge in Barcelona und der nahegelegenen Küstenstadt Cambrils im August. Drei Verdächtige befinden sich in Gewahrsam, darunter der 24-Jährige. Zwei Personen sind wieder freigelassen worden.

Bei den Anschlägen wurden 16 Menschen getötet. Die Terrormiliz Islamischer Staat reklamierte die Taten für sich. Acht Mitglieder der Extremistenzelle kamen bei einer Explosion ums Leben oder wurden von der Polizei erschossen. (oli/dapd)