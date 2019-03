Von Haustür zu Haustür schickte die AKP bereits in ihrem ersten Wahlkampf die Frauen, denn wer kann einer Frau den Eintritt verwehren? Diese Wahlwerbung war neu, sie brachte den Konservativen viel Zulauf. Wenn Erdogan Abtreibung «Mord» nennt oder in einer Versammlung konservativer Frauenvereine sagt, er glaube «nicht an die Gleichberechtigung», dann weiss er sich heute noch einig mit seiner Klientel. Wenn sich der Präsident aber wünscht, türkische Familien sollten drei oder besser fünf Kinder bekommen, weil ein Bevölkerungsboom die Bedeutung der Türkei erhöhe, dann folgen ihm auch Konservative nicht mehr unbedingt. Die Geburtenrate sinkt, vor allem in den Metropolen, und die meisten Türken leben heute in Städten.

477 Frauen getötet

Bisweilen sieht Erdogan sich gezwungen, die konservativen Geister wieder einzufangen. Als ein Kleriker im vergangenen Jahr erklärte, Frauen sollten «Gott dankbar» sein, weil er Männern erlaubt habe, sie zu schlagen, da verurteilte der Präsident den Hass verbreitenden Hodscha: «Solche Prediger haben keinen Platz in unserer Religion.» Das war am 8. März 2018, am Frauentag. Ein anderes Mal sagte Erdogan, einige Medien «übertrieben», wenn sie von zunehmender Gewalt an Frauen berichteten. 2018 wurden in der Türkei 477 Frauen von ihren Männern, Verwandten oder Bekannten getötet. Dagegen hätten die Frauen auf der Istiklal gerne protestiert – wenn sie gedurft hätten.