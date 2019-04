Erdogan droht Niederlage in der Metropole Istanbul

In Ankara setzte sich der 63-jährige Jurist Masur Yavas, ein früherer Militärstaatsanwalt, nach Auszählung von 85 Prozent der Stimmen mit 50,44 Prozent gegen den Kandidaten der AKP durch. Yavas trat für das von der säkularen Oppositionspartei CHP angeführte Bündnis an.

Die AKP will nun Einspruch einlegen. Generalsekretär Fatih Sahin schrieb am frühen Morgen auf Twitter, die Partei werde «ihre Rechte nutzen». Es habe in Ankara «viele ungültige Stimmen und Regelwidrigkeiten» gegeben.

Sensation in Istanbul

In Istanbul liegt der Kandidat der Mitte-Links-Oppositionspartei CHP, Ekrem Imamoglu, mit einer hauchdünnen Mehrheit von 48,80 Prozent vor dem Kandidaten der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Ex-Ministerpräsident Binali Yildirim kommt bislang auf 48,48 Prozent.

Hier zu regieren ist auch symbolisch wichtig: Die türkische Metropole Istanbul am Bosporus. (Reuters/Fatih Saribas)

Imamoglu erklärte sich am Morgen im Gespräch mit dem Sender Fox, wie schon in der Nacht, zum Bürgermeister. Der Wahlbehörde YSK zufolge hat er 23'371 Stimmen Vorsprung vor Yildirim. Auch Yildirim hatte sich kurz vor Mitternacht zum Sieger erklärt. Die CHP meldete ihre Zweifel an und nannte dies voreilig.

Imamoglu war vor kurzem landesweit noch völlig unbekannt. Sein Ergebnis beschrieben Kommentatoren auch in regierungsnahen Sendern als Sensation.

Im Schatten des Parteichefs

Es war die erste Wahl seit der Einführung des Präsidialsystems in der Türkei im vergangenen Jahr. Deshalb galt sie als wichtiger Stimmungstest für Erdogan. Der 65-Jährige stand auf keinem Stimmzettel, aber er dominierte den Wahlkampf der AKP mit seinen Auftritten und in allen grossen Medien, mit einer stark polarisierenden Sprache. Die lokalen Kandidaten blieben im Schatten ihres Parteichefs.

Das grösste Interesse richtete sich von Anfang an auf Ankara und Istanbul, beide seit 1994 in der Hand der Konservativen. In Istanbul war Erdogan vor 25 Jahren selbst zum Oberbürgermeister gewählt worden, das war der Auftakt seiner aussergewöhnlichen Karriere. Einen Wechsel zur Opposition gab es am Sonntag auch in der Touristenmetropole Antalya.