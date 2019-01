Der 1,90-Meter-Mann wirft seinen 20-Kilo-Rucksack mit Verbandsmaterial keuchend auf den Boden. Champs-Elysée, hier endet der Tag für Andy Eggert. Stundenlang ist er mit Gelbwesten durch die Strassen von Paris gelaufen, gejagt von Polizeieinheiten auf Motorrädern, leicht erkennbar in seinem roten Sanitäterdress. Man nennt ihn deshalb auch den roten Andy oder The Red Rock. Es ist Samstagabend und von überall her strömen Menschen in gelben Westen zur «Schangselie», wie der Lörracher sagt. Ihn schmerzen Knie und Rücken, aber es war ein guter Tag. Die schlimmste Verletzung war ein verstauchter Knöchel.