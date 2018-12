Im Alter von 108 Jahren ist der Widerstandskämpfer Georges Loinger gestorben, der während der deutschen Besatzung in Frankreich hunderten jüdischen Kindern das Leben rettete. Die französische Stiftung zur Erinnerung an die Schoa würdigte Loinger am Wochenende als «Ausnahmemensch, dessen Kämpfe in der Erinnerung bleiben werden». Ihren Angaben zufolge verstarb er bereits am Freitag.