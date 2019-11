Emmanuel Macron düpiert die Nato

«Wir brauchen mehr Zusammenhalt»

Diplomaten bezeichnen Putins Offerte als «vergiftet» und «hinterlistig». Denn alle anderen 28 Nato-Mitglieder teilen die Überzeugung der USA, dass Russland den INF-Vertrag zum Verbot von Mittelstreckenraketen seit Jahren bricht und Dutzende Marschflugkörper vom Typ 9M729 (in der Nato heissen sie SSC-8) stationiert hat. Daher waren die USA im August aus dem bilateralen INF-Vertrag ausgestiegen. Die 9M729-Raketen können bis auf Portugal jedes EU-Land erreichen, weshalb Putins Vorschlag als unglaubwürdig eingestuft wird. Schliesslich würde er einen Zustand zementieren, der Moskau bevorteilt. Die Nato-Staaten verfügen kaum über Kapazitäten im Kurz- und Mittelstreckenbereich, also mit Reichweiten bis 5500 Kilometer.

Macrons Klarstellung an der Seite Stoltenbergs, er habe das Moratorium nicht akzeptiert, dürfte die Besorgnis in der Allianz nur wenig mindern. Frankreich hatte zwar das Antwortschreiben an Moskau den Partnern in Kopie übermittelt, weshalb Diplomaten betonen, dass Macron «keine Sympathie» für Putins Vorschlag habe. Dennoch stützt das Vorgehen den Brüsseler Eindruck, dass Frankreichs Präsident zwar mehr Kooperation anmahne, aber bevorzugt alleine lospresche und die Sorgen der Balten und Skandinavier vor Moskau nicht ernst nehme.

Auch Merkel wundert sich

Auch in Berlin hat die Irritation über Macron eher noch zugenommen. Wohl auch deshalb widmete Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch einen erstaunlich grossen Teil ihrer Rede in der Generaldebatte der Nato. Macrons «Hirntod»-Äusserung wird in der deutschen Regierung so verstanden, dass Macron die Allianz praktisch aufgegeben hat und sie durch eine rein europäische Verteidigung ersetzen will. Das aber hält man für abenteuerlich. Europa sei nicht in der Lage, sich selbst zu verteidigen, warnte Merkel.

Am Donnerstag legte Aussenminister Heiko Maas nach – und zwar noch klarer als bisher. «Gedankenspiele über eine Entkopplung amerikanischer und europäischer Sicherheit machen mir Sorgen, nicht nur mit Blick auf unsere eigene Sicherheit», sagte er. «Sie entzweien auch Europa. Wir brauchen aber keine neuen Gräben. Wir brauchen mehr Zusammenhalt.»