Der Versuch, Ordnung ins Chaos zu bringen, ist der rote Faden einer Sicherheitskonferenz, die in Zeiten steigender Spannungen auf der Welt fällt: Es gibt sie zwischen China und den USA, zwischen Russland und der Nato, aber auch innerhalb der transatlantischen Allianz, ja der EU. US-Vizepräsident Mike Pence, der Europa vor dem schädlichen Einfluss Russlands und Chinas gewarnt hat, trifft diesen Samstag in München auf Yang Jiechi, den wichtigsten Aussenpolitiker der Kommunistischen Partei Chinas. Der Handelsstreit zwischen beiden Giganten bringt die Weltwirtschaft ins Wanken, die militärische Konkurrenz verschärft sich.

In Europa, in Deutschland vor allem, geht die Angst um vor einem neuen atomaren Wettrüsten, nachdem Russland den INF-Abrüstungsvertrag zum Verbot von Mittelstreckenraketen gebrochen hat – und die USA ihn in der Folge gekündigt haben. Als reichte das nicht, kündigte US-Präsident Trump an, den Notstand auszurufen, um seine Grenzmauer zu Mexiko zu bauen. Acht Milliarden Dollar will er ausgeben – und riskiert eine Verfassungskrise. Denn ob es die beschworene «Invasion» von Drogen und Kriminellen gibt, ob das den Notstand rechtfertigt oder der Präsident seine Befugnisse überschreitet, wird das Oberste Gericht klären müssen.

Die Aufforderung an Europa

Die Krisen seien menschengemacht, erinnert der Chef der Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger. «Sie können und sie müssen von uns gelöst werden. Es gibt niemanden anderen.» Europa müsse mit einer Stimme sprechen. Zur Illustration hat er einen blauen Kapuzenpulli mit gelben Europasternen übergezogen.

«Subjekt oder Objekt der Weltpolitik – dies ist die entscheidende Zukunftsfrage, vor der Europa steht», greift Bundesaussenminister Heiko Maas (SPD) später dieses Stichwort auf. «Nur wenn wir Souveränität europäisch bündeln, kann Europa souverän handeln.» Gelinge das nicht, laufe Europa Gefahr, zwischen den Grossmächten zerrieben zu werden.

Es ist Frankreichs Aussenminister Jean-Yves Le Drian, der versucht, das Positive zu betonen. Man habe doch eine «beträchtliche europäische Kapazität geschaffen» mit dem Aufbau eines Verteidigungsfonds und mehr militärischer Zusammenarbeit in der EU. Ziel der Europäer müsse es sein, «innerhalb des transatlantischen Bündnisses immer vollwertiger zu werden». Der Wunsch nach europäischer Selbstbehauptung ist so etwas wie das Leitmotiv dieser Sicherheitskonferenz.