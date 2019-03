Ein Wahlzettel von 80 Zentimeter Länge

Doch so gross wie die Zahl der Kandidaten, so klein die Zahl jener, die der Wahl trauen: Nur 12 Prozent der Ukrainer glauben, dass der Urnengang frei und fair sein wird. Das ist selbst für die pessimistische Ukraine ein neuer Tiefststand. Gerade mal 9 Prozent haben Vertrauen in die Führung des Landes, laut dem renommierten amerikanischen Meinungsforschungsinstitut Gallup weltweit der tiefste Wert überhaupt. Unter dem hoch korrupten und von der Maidan-Revolution verjagten Präsidenten Wiktor Janukowitsch betrug die Vertrauensrate noch 24 Prozent; das war immerhin halb so viel wie in der Region üblich. Heute sagen 91 Prozent der Ukrainer, Korruption sei in der Regierung weit verbreitet, unter der alten Führung waren es gut 80 Prozent.

Ein Outsider hat die besten Wahlchancen

Kein Wunder, hat ein Outsider die besten Wahlchancen: der Komiker Wolodymyr Selensky. Schon jetzt ist klar, dass es der Mann in die Stichwahl schaffen wird, entweder gegen Amtsinhaber Petro Poroschenko oder gegen die ehemalige Premierministerin Julija Timoschenko, die bereits mehrmals versuchte, Präsidentin zu werden.

Selensky hat mit realer Politik nichts zu schaffen. Er stammt aus der virtuellen Welt: Er spielt in einer populären Fernsehserie mit dem Namen «Diener des Volkes» den ukrainischen Präsidenten. Und zwar so, wie die Menschen ihn sich wünschen: ein Kreuzritter gegen die Korruption. Ein politisches Programm für das wirkliche Leben hat Selensky bisher nicht vorgelegt. «Anders als unsere grossartigen Politiker will ich keine sinnlosen Wahlversprechen machen. Aber ich kann euch versichern, ich werde alles richtig machen.» (za)