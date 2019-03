Tajani wagte einen historischen Exkurs zum Faschismus, der ihm viel Ärger einträgt. Cruciani fragte ihn, ob Benito Mussolini, der Faschistenführer, auch etwas Positives geleistet habe. Darauf Tajani: «Bevor er der ganzen Welt den Krieg erklärt hat und Hitler folgte, bevor er sich zum Fürsprecher der Rassengesetze machte und abgesehen vom dramatischen Vorfall um Matteotti (dem 1924 ermordeten Sozialistenführer, Red.), hat er positive Dinge gemacht – beim Bau von Infrastrukturen in unserem Land etwa.» Natürlich könne man über Mussolinis Methode streiten, er selbst sei kein Faschist. Die Rassengesetze seien «verrückt» gewesen, der Eintritt in den Krieg «ein Selbstmord».

«Doch wenn man ehrlich sein will: Er hat Strassen, Brücken, Gebäude, Sportanlagen gebaut, und er hat viele Sümpfe in unserem Italien trockengelegt.» So sei das nun mal, und wenn jemand ein historisches Urteil fälle, müsse er objektiv sein. Mussolini sei «kein Meister der Demokratie» gewesen, sagte Tajani noch.

«Absolut inakzeptabel»

Im Europaparlament in Strassburg sorgte Tajanis Interview für helle Aufregung. «Die Äusserungen sind eines Präsidenten des Europäischen Parlaments unwürdig und absolut inakzeptabel», kritisierte etwa Ska Keller. Die Vorsitzende der Grünen-Fraktion verlangt vom Italiener, die «unsägliche Verharmlosung des Faschismus» zurückzunehmen oder sein Amt niederzulegen. Gabi Zimmer, die Fraktionschefin der Linken, hat sich schon festgelegt und fordert den «sofortigen Rücktritt» Tajanis. Udo Bullmann, der Chef der sozial­demokratischen S&D-Fraktion, klagt über «unglaubliche Zitate», die den «Charakter des Faschismus» verleugnen. Verärgert sind auch die eigenen Leute, wie aus der EVP-Fraktion zu hören ist: «Antonio Tajani entwickelt sich zu einem Quartals-Irren. Das schadet der Reputation des gesamten Parlaments.»

Die Mussolini-Schwärmerei bestätigt jene Kritiker, die ihn stets als Fehlbesetzung ansahen. Tajani, im Amt seit Anfang 2017, gilt in Brüssel als Schwätzer. Die Kritik beeindruckt ihn aber nicht: Er erklärt stets, dass er sich um eine Wiederwahl bewerben wolle, wenn die EVP nach der Europawahl wieder den Parlamentspräsidenten stellen sollte.

Oft hört man in der Bar die Formel: «Quando c’era lui...», begleitet von einem Seufzer.

In Italien wären Tajanis Äusserungen zunächst beinahe untergegangen im Strudel aller anderen erstaunlichen Wortmeldungen von Politikern, die jeden Tag über dem Land niedergehen. Seit die Populisten regieren, ist die Flut noch gewaltiger geworden. Von den grossen Zeitungen im Land nahm sich nur «La Stampa» Tajanis in einem längeren Artikel an. Der «Corriere della Sera» beliess es bei 37 Zeilen, «La Repubblica» gar bei gerade mal 14 Zeilen.