Die Ausdauer lässt nach

Nach zwei Monaten Gesprächstherapie endete gestern die erste Runde des «grand débat». Inwieweit das Experiment ein Erfolg war, ist schwer zu messen. In einer Umfrage des Instituts Elabe klingen die Franzosen kaum enthusiastisch. 70 Prozent der Befragten glauben, dass die Debatte nicht helfen wird, die Krise zu überwinden. Eine vom «Figaro» in Auftrag gegebene Umfrage ergibt ein positiveres Bild: Grundsätzlich handele es sich beim «grand débat» um eine gute Sache, sagen 70 Prozent der Befragten. Und 83 Prozent geben an, dass sie den Eindruck haben, die Franzosen hätten die Chance bekommen, sich frei auszudrücken. Doch auch in dieser Umfrage werden Zweifel daran laut, ob die Gespräche Lösungen bieten für die Anliegen der «gilets jaunes».

Vergangenen Samstag waren in ganz Frankreich nur noch 28'600 Demonstranten in gelben Westen auf die Strasse gegangen. Unklar bleibt jedoch, welchen Anteil der «grand débat» am Abebben der Proteste hat. Seit bald vier Monaten mobilisiert die Bewegung ihre Anhänger – ein Rekord in Frankreichs fünfter Republik. Inzwischen aber nimmt bei einer wachsenden Zahl der Gelbwesten die Ausdauer ab.

Schaut man nicht auf die Umfragen, sondern auf die Zahlen, ist der Eindruck weniger durchwachsen. Mehr als 10'000 Treffen fanden statt. Auf der Website des «grand débat» haben über 1,4 Millionen Bürger Fragen zu Ökologie, Steuern und Demokratie beantwortet. In Gemeindezentren kamen abends und am Wochenende Menschen zusammen, die das Gefühl hatten, ihre Meinung könnte zählen. Es liegt auch an dieser Ernsthaftigkeit, dass die skeptischen Stimmen in den vergangenen Wochen stiller wurden. Doch gerade wegen dieser Ernsthaftigkeit wurde das Ende des Manövers an diesem Freitag nicht nur mit Spannung, sondern auch mit Sorge erwartet. Zwar ist den meisten Franzosen klar, dass reden allein nicht alles ändert. Doch es wäre bitter genug, jene Minderheit zu enttäuschen, die sich von Macrons Idee eines offenen Austausches begeistern liess.

Mitte April soll Macron öffentlich Konsequenzen aus den vielen Vorschlägen ziehen.

In den kommenden Wochen beginnt nun die Inventur: Was genau wollen die Franzosen? Gibt es einen Forderungskatalog der Gelbwesten? Entsteht für die Regierung ein Handlungsdruck, der über Macrons eigene Analysen in seinem Bewerbungsbuch «Révolution» hinausgeht? Mitte April soll Macron öffentlich Konsequenzen aus den Hunderttausenden Vorschlägen ziehen. In jedem seiner Auftritte hatte der Präsident von «konkreten Konsequenzen» gesprochen.