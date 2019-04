Ein Land identifiziert sich mit einer Kathedrale

Für Präsident Emmanuel Macron ist mit dem Brand die «Seele der Franzosen» verletzt worden. Die Tageszeitung «La Croix» titelte: «Das Herz liegt in Asche», und «Le Monde» überschrieb seine Sonderausgabe mit «Notre-Dame, notre histoire». Wiederholt war vom «Symbol der Einheit Frankreichs» zu lesen, gar vom «Symbol des christlichen Abendlandes». Derselbe Tenor auch im Ausland: «Mit Notre-Dame verschwindet ein Teil unserer europäischen Identität», so «La Repubblica». Und die NZZ: «Notre-Dame markiert für die Franzosen den Urkern ihres Seins und den Mittelpunkt ihrer Welt.»

Gewiss, Notre-Dame ist zunächst das Wahrzeichen der Stadt Paris und ihr Touristenmagnet. Die Kathedrale ist als architektonisches Monument ein Meisterwerk der Gotik. Sie ist ein Ort der Geschichte: Hier wurden Könige gekrönt und begraben. Hier feierten die Revolutionäre ihre Siege. Von der Unesco zum Weltkulturerbe erklärt, ist Notre-Dame dennoch weder Gedenkstätte noch Museum. Sie ist vielmehr ein von der Säkularisierung unberührter Ort des Gebets und des Kultes geblieben, eine Kirche eben. Als solche transzendiert sie ihre historische, architektonische und kulturelle Bedeutung. Ein Brand im Eiffelturm, in der Philharmonie von Jean Nouvel oder im Elysée-Palast hätte kaum ähnlich starke Emotionen geweckt wie das Feuer in Notre-Dame. Auf unser Land übertragen: Flammen im Bundeshaus oder in einem Schloss würden kaum so berühren wie das brennende Zürcher Grossmünster oder das Kloster Einsiedeln.

Inbegriff des laizistischen Staats

Wie auch immer: Dass an diesem christlichen und kirchliche Gebäude von Notre-Dame die Identität und Einheit Frankreichs, ja des Abendlandes festgemacht wird, ist doch sehr überraschend. Umso mehr als vermutlich kein radikaler Aggressor, etwa der islamistische Terror, die Kathedrale teil­zerstört hat, sondern ein absichtslos entstandenes Feuer. Die versehrte Kirche erhält ihren Glanz nicht dank der Negativfolie des Islamismus. Nein, sie zeigt uns ihre ureigene Aura.

Dass die Kirche als Referenz der französischen Identität, ja als Seele der Nation gesehen wird, ist aus einem anderem Grunde noch er­staunlicher: Heute fokussieren alle Religionsdebatten auf den religiös neutralen Staat. Sie sensibilisieren diesen dafür, dass religiöse Symbole wie Kruzifix, Kippa oder Minarett im öffentlichen Raum nichts zu suche haben. Vor kurzem hat Frankreich nicht nur die Burka aus der Öffentlichkeit verbannt, sondern auch Kreuz, Kippa und Kopftuch aus den Schulen.

Überhaupt ist Frankreich der Inbegriff des laizistischen Staates. Es hat in der Revolution die Menschenrechte gegen die Kirche durchgesetzt und mit dem Gesetz von 1905 über die «Trennung von Kirche und Staat» den Laizismus zum Verfassungsprinzip erhoben. Dieses soll die Neutralität des Staates, die Religionsfreiheit und die Gleichbehandlung der Religionen garantieren. Tatsächlich aber gebärdet sich der französische Laizismus im Unterschied etwa zur US-amerikanischen Trennung von Kirche und Staat klar religionsfeindlich. Dies auch ganz im Gegensatz zu Deutschland oder der Schweiz, wo die Kirchen staatlich subventionierte Körperschaften des öffentlichen Rechts und öffentlich präsent sind. Frankreich indessen erklärt die Religion zur reinen Privatsache: Religion hat weder eine staatliche noch eine öffentliche Funktion.