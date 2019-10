Ein Diktator wird umgebettet

44 Jahre nach seinem Tod sind am Donnerstag die sterblichen Überreste von Diktator Francisco Franco umgebettet worden. Der Sarg wurde aus der eigens für ihn angelegten Höhlenbasilika in den Bergen nordwestlich von Madrid herausgeholt und mit einem Helikopter zum Friedhof der Siedlung Mingorrubio am Nordrand der spanischen Hauptstadt gebracht. Dort befindet sich ein kleines Mausoleum seiner Familie, in dem bislang seine Frau begraben war. Im nahe gelegenen Schloss El Pardo hatte Franco residiert. Seine Umbettung hatte der sozialistische Premierminister Pedro Sánchez vorangetrieben. In einer Regierungserklärung legte er dar, dass damit ein wichtiger Schritt zur Aufarbeitung der Franco-Diktatur (1939 bis 1975) getan sei.