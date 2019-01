Emmanuel Macron ist der jüngste Präsident der Franzosen – und gibt sich gerne besonders alt­modisch. Andere Präsidenten mögen ihr Land per Twitter-Nachricht anbellen, Macron schreibt den Bürgern lieber einen Brief. Das ganze Wochenende habe man den 41-Jährigen nicht stören dürfen, heisst es aus ­Elysée-Kreisen, er habe sich ganz auf die Worte konzentriert, die er am späten Sonntagabend schliesslich veröffentlichte.